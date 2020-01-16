Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрелов гражданских на Донбассе

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по фактам обстрелов боевиками жилых домов на территории Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Указанное является результатом обработки очередного доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. Так, в результате обстрелов, которые состоялись в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе", – сказано в сообщении.

Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта открыли дело по ч.1 ст. 438 УК Украины.

Вести расследования будут следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сразу госпитализировали в "Феофанию".