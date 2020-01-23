Запретов на полеты в Китай из-за вируса не было, – "Борисполь"
Запрет на полеты в Китай в связи с распространением смертоносного коронавируса должна выдавать Госавиаслужба.
Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта "Борисполь".
"Оповещения о требованиях, ограничениях, запретах и порядке их соблюдения поступают от Госавиаслужбы или других органов на имя гендиректора "Борисполя", – разъясняют в аэропорту.
Пока же санитарно-карантинное подразделение (СКП) Минздрава "контролирует ситуацию" и находится в "тесном контакте" с властями Китая.
Также уточняется, что СКП не рекомендует какие-либо ограничения на поездки и торговлю с КНР.
В "Борисполе" также объяснили, как будут действовать в том случае, если на борту их самолета, который летит в Киев, будет инфицированный вирусом.
После установки трапа, на борт самолета первым поднимается дежурный СКП и оценивает по клинико-епидемиологическим данным ситуацию.
Если инфицированных или больных на борту не будет, обслуживание пассажиров продолжится. В противном случае – самолет направится на санитарное место стоянки.
"Все сотрудники аэропорта и других задействованных организаций действуют согласно утвержденным инструкциям и максимально контролируют ситуацию", – говорится также в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января, китайский город Ухань, где началась вспышка нового штамма коронавируса, был закрыт местными властями для въезда и выезда.
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ соберется на второе экстренное заседание, на котором продолжит обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".