Запретов на полеты в Китай из-за вируса не было, – "Борисполь"

Украина
Санитарно-карантинное подразделение Минздрава "контролирует ситуацию" и находится в "тесном контакте" с властями Китая

Запрет на полеты в Китай в связи с распространением смертоносного коронавируса должна выдавать Госавиаслужба.

Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта "Борисполь".

"Оповещения о требованиях, ограничениях, запретах и порядке их соблюдения поступают от Госавиаслужбы или других органов на имя гендиректора "Борисполя", – разъясняют в аэропорту.

Пока же санитарно-карантинное подразделение (СКП) Минздрава "контролирует ситуацию" и находится в "тесном контакте" с властями Китая.

Также уточняется, что СКП не рекомендует какие-либо ограничения на поездки и торговлю с КНР.

В "Борисполе" также объяснили, как будут действовать в том случае, если на борту их самолета, который летит в Киев, будет инфицированный вирусом.

После установки трапа, на борт самолета первым поднимается дежурный СКП и оценивает по клинико-епидемиологическим данным ситуацию.

Если инфицированных или больных на борту не будет, обслуживание пассажиров продолжится. В противном случае – самолет направится на санитарное место стоянки.

"Все сотрудники аэропорта и других задействованных организаций действуют согласно утвержденным инструкциям и максимально контролируют ситуацию", – говорится также в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: