Запретов на полеты в Китай из-за вируса не было, – "Борисполь"

Запрет на полеты в Китай в связи с распространением смертоносного коронавируса должна выдавать Госавиаслужба.

Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта "Борисполь".

"Оповещения о требованиях, ограничениях, запретах и порядке их соблюдения поступают от Госавиаслужбы или других органов на имя гендиректора "Борисполя", – разъясняют в аэропорту.

Пока же санитарно-карантинное подразделение (СКП) Минздрава "контролирует ситуацию" и находится в "тесном контакте" с властями Китая.

Также уточняется, что СКП не рекомендует какие-либо ограничения на поездки и торговлю с КНР.

В "Борисполе" также объяснили, как будут действовать в том случае, если на борту их самолета, который летит в Киев, будет инфицированный вирусом.

После установки трапа, на борт самолета первым поднимается дежурный СКП и оценивает по клинико-епидемиологическим данным ситуацию.

Если инфицированных или больных на борту не будет, обслуживание пассажиров продолжится. В противном случае – самолет направится на санитарное место стоянки.

"Все сотрудники аэропорта и других задействованных организаций действуют согласно утвержденным инструкциям и максимально контролируют ситуацию", – говорится также в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января, китайский город Ухань, где началась вспышка нового штамма коронавируса, был закрыт местными властями для въезда и выезда.

11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.

После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.

16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.

20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.

22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.