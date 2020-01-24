Скалецкая заявила о трех подозрениях на коронавирус в Украине

Украина
Два из них не подствердились, еще с одним работают эпидемиологи

В Украине уже зафиксировали три подозрения на китайский коронавирус. Два из них не подтвердились, еще один – под вопросом.

Об этом на брифинге сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая, пишет Liga.net.

"Мы уже исследовали 3 случая подозрения на коронавирус. Из них 2 не были подтверждены. Сейчас еще по одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих специалистов", – сообщила она.

Министр также добавила, что украинские специалисты держат ситуацию с вирусом под контролем, а в случае необходимости – знают, как на нее реагировать.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, в свою очередь, отметил, что при необходимости прибывающих из Китая будут госпитализировать в Александровскую больницу.

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