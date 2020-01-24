Скалецкая заявила о трех подозрениях на коронавирус в Украине

В Украине уже зафиксировали три подозрения на китайский коронавирус. Два из них не подтвердились, еще один – под вопросом.

Об этом на брифинге сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая, пишет Liga.net.

"Мы уже исследовали 3 случая подозрения на коронавирус. Из них 2 не были подтверждены. Сейчас еще по одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих специалистов", – сообщила она.

Министр также добавила, что украинские специалисты держат ситуацию с вирусом под контролем, а в случае необходимости – знают, как на нее реагировать.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, в свою очередь, отметил, что при необходимости прибывающих из Китая будут госпитализировать в Александровскую больницу.

Как ранее сообщал Фокус:

11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рынке в городе Ухане.

После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.

16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.

22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.

23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".