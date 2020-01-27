На Альперина вновь надели электронный браслет, – адвокат

На одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом украинской контрабанды" и обвиняют в создании преступной группы для махинаций на таможнях, вновь надели электронный браслет.

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Андрей Федур.

"Очевидно, что кто-то из ОГПУ (Офиса генерального прокурора Украины, – ред.), а может и с самого, прочитал мой пост о "браслете". Прошли сутки и опять прибежали к Вадиму Альперину одевать "браслет"... Только что надели", – написал адвокат.

"Мне кажется, что производство, которое началось как фарс, закончится как комедия", – добавил Федур.

Отметим, что Андрей Федур 26 января сообщал, что с Альперина сняли электронный браслет.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться.

Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".

Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.

27 ноября Альперин сам пришел в САП, где его задержали сотрудники НАБУ.

Высший антикоррупционный суд избрал одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

За него внесли залог, и он вышел на свободу.