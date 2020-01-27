На Альперина вновь надели электронный браслет, – адвокат

Украина
Вчера, 26 января, с Альперина снимали браслет

На одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом украинской контрабанды" и обвиняют в создании преступной группы для махинаций на таможнях, вновь надели электронный браслет.

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Андрей Федур.

"Очевидно, что кто-то из ОГПУ (Офиса генерального прокурора Украины, – ред.), а может и с самого, прочитал мой пост о "браслете". Прошли сутки и опять прибежали к Вадиму Альперину одевать "браслет"... Только что надели", – написал адвокат.

"Мне кажется, что производство, которое началось как фарс, закончится как комедия", – добавил Федур.

Отметим, что Андрей Федур 26 января сообщал, что с Альперина сняли электронный браслет.

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