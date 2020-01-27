"Укрпочта" пока не вводила ограничений на доставку посылок из Китая
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не ввела никаких запретов на перемещения товаров через границы в связи с распространением коронавируса в Китае. Поэтому и "Укрпочта" не вводит ограничений на доставку посылок из Китая. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Отмечается, что ВОЗ также не водила запретов на международную торговлю. "Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", – сказано в сообщении.
В "Укрпочте" попросили не распространять ложную информацию и доверять только проверенным источникам.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
- 26 января в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ.
- По состоянию на 26 января в Украине не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. По словам главы Минздрава, все выявленные случаи, о которых сообщалось в СМИ, были обычным гриппом.
- Также известно, что вирусологи Ухани изучали смертельный для свиней коронавирус, переносимый летучими мышами, еще в 2018. Ученые надеялись, что летучие мыши научат людей, как сопротивляться вирусам.