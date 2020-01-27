"Укрпочта" пока не вводила ограничений на доставку посылок из Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не ввела никаких запретов на перемещения товаров через границы в связи с распространением коронавируса в Китае. Поэтому и "Укрпочта" не вводит ограничений на доставку посылок из Китая. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Отмечается, что ВОЗ также не водила запретов на международную торговлю. "Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", – сказано в сообщении.

В "Укрпочте" попросили не распространять ложную информацию и доверять только проверенным источникам.

Как ранее сообщал Фокус: