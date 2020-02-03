Китайцам здесь не рады. В одесском отеле отказались сдавать номера туристам из Китая (обновлено)

В центре Одессы 5-звездочный отель "Калифорния" разместил на стойке регистрации объявление, запрещающее останавливаться в апартаментах туристам из Китая.

Об этом сообщает местное издание Odessa.online со ссылкой на администратора гостиницы.

Отмечается, что такие меры предосторожности введены из-за вспышки коронавируса.

"Мы смотрим паспортные данные. Если клиент прибыл из Китая, то мы вынуждены ему отказать в поселении из-за коронавируса. Мы беспокоимся о здоровье наших постояльцев", – отметила администратор отеля.

Как добавило издание Думская, правозащитники считают действия гостиницы дискриминацией по национальному признаку, что запрещено законом. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношению к религии – это уголовное преступление, предусмотренное ст. 161 УК Украины.

Издание отмечает, что гостиницу построил в 2012 году возле Главной синагоги города гражданин США одесского происхождения Павел Шмуклер, а ее строительство якобы сопровождалось целым рядом нарушений градостроительного законодательства.

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Руководство отеля "Калифорния" опровергло информацию о запрете на поселение гостям из Китая. Об этом сообщила управляющая отелем Татьяна Алексеевна (свою фамилию она отказалась называть) в комментарии Фокусу.

"Мы не занимаемся дискриминацией. Мы принимаем гостей из разных стран и сейчас у нас проживают туристы из Азии. Никогда в отеле не было этого объявления. Кто сфабриковал или смонтировал это, я не знаю. Кому это выгодно? Не стану никого обвинять. Но в нашем отеле не было такого объявления, и мы рады всем гостях из любого уголка мира", – рассказала она.

Кстати, из-за вспышки коронавируса в Японии вход китайцам также запретили в магазин комиксов, а ресторан в Таиланде вывесил табличку: "Извините, мы не можем принять китайских клиентов". Отказываются принимать китайских граждан и в ресторанах на Шри-Ланке и в южнокрейском ресторане в Японии.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

По состоянию на утро 3 февраля в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии умер 361 человек. За сутки число жертв выросло на 57. Также первая смерть от коронавируса была зарегистрирована за пределами Китая – на Филиппинах.