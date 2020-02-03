"Дискриминацией не занимаемся". В одесском отеле опровергли отказ селить гостей из Китая

Управляющая говорит, что сейчас в отеле проживают туристы из Азии

Руководство 5-звездочного отеля "Калифорния" в центре Одессы опровергло информацию о запрете на поселение гостям из Китая. Об этом сообщила управляющая отелем Татьяна Алексеевна (свою фамилию она отказалась называть) в комментарии Фокусу.

"Мы не занимаемся дискриминацией. Мы принимаем гостей из разных стран и сейчас у нас проживают туристы из Азии. Никогда в отеле не было этого объявления. Кто сфабриковал или смонтировал это, я не знаю. Кому это выгодно? Не стану никого обвинять. Но в нашем отеле не было такого объявления, и мы рады всем гостях из любого уголка мира", – рассказала управляющая.

Напомним, 2 февраля одесские местные СМИ сообщили, что гостиница отказалась принимать гостей из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Сообщалось, что табличка с таким сообщением была размещена на стойке администрации.

Одно из местных изданий также приводило слова администратора, который якобы сказал, что у посетителей смотрят паспортные данные и отказывают в поселении прибывшим из Китая.

Отметим, что подобные инциденты наблюдаются по всему миру. Например, в Японии вход китайцам запретили в магазин комиксов, а ресторан в Таиланде вывесил табличку: "Извините, мы не можем принять китайских клиентов".

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

По состоянию на утро 3 февраля в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии умер 361 человек. За сутки число жертв выросло на 57. Также первая смерть от коронавируса была зарегистрирована за пределами Китая – на Филиппинах.