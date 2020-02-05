Украина не будет восстанавливать водоснабжение аннексированного Крыма, – представитель Зеленского

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг информацию о возможном восстановлении водоснабжения аннексированного Крыма. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, 11–12 февраля парламентский комитет по правам человека действительно совершит выезд в Херсонскую область для ознакомления с вопросами оккупированных территорий АР Крым и Севастополем. В ходе визита также запланировано посетить контрольно-пропускной пункт "Каланчак" и дамбу перекрытого Северо-Крымского канала. Но эта поездка не связана с вопросом водоснабжения.

"В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения Крыма и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности", – написал Кориневич.

Он добавил, что вода в Крым пойдет только после деоккупации полуострова.

Как ранее сообщал Фокус: