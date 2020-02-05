Дело Трубы будут расследовать его экс-подчиненные из ГБР
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дело Романа Трубы находится на стадии досудебного расследования, оно передано в Государственное бюро расследований.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам Рябошапки, дело было передано из Национальной полиции.
"Дело находится на стадии досудебного расследования. Мы передали это дело из Национальной полиции в Государственное бюро расследований. Поскольку в ГБР сейчас другой руководитель, я думаю, что по нему смогут обеспечить быстрое и эффективное расследование", – говорит Рябошапка.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 декабря Верховная Рада приняла закон о перезапуске ГБР. 27 декабря Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.
- В середине декабря тогда еще Генпрокуратура открыла дело против Трубы по ст.343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия).
- Сам Труба заявил позже, что это дело – месть Порошенко. К тому же это производство якобы бесперспективно. Также его интересовало, кто заказал и установил прослушку в его кабинете.
- Канадские эксперты подствердили, что на "пленках Трубы" есть голос экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы. Об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.