Дело Трубы будут расследовать его экс-подчиненные из ГБР

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дело Романа Трубы находится на стадии досудебного расследования, оно передано в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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По словам Рябошапки, дело было передано из Национальной полиции.

"Дело находится на стадии досудебного расследования. Мы передали это дело из Национальной полиции в Государственное бюро расследований. Поскольку в ГБР сейчас другой руководитель, я думаю, что по нему смогут обеспечить быстрое и эффективное расследование", – говорит Рябошапка.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине декабря тогда еще Генпрокуратура открыла дело против Трубы по ст.343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия).

Сам Труба заявил позже, что это дело – месть Порошенко. К тому же это производство якобы бесперспективно. Также его интересовало, кто заказал и установил прослушку в его кабинете.