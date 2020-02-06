В квартирах журналистов "1+1" проводили обыски по делу прослушки Гончарука

Служба безопасности Украины в рамках расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, провела обыски в домах трех сотрудников телеканала "1+1".

Об этом сообщает ТСН.

Правоохранители пришли к Евгению Куксину, редактору Денису Данько и бывшему сотруднику Александру Низовцеву.

На рабочих местах журналистов в редакции программы пытались найти спецсредства прослушивания, с помощью которых якобы прослушивали премьер-министра Алексея Гончарука. Работники СБУ изъяли два компьютера – Данька и Куксина. "Также пытались изъять монтажные комплексы, но решение (суда, – ред) этого не предусматривает", – говорит Максим Шеленко, руководитель департамента журналистских проектов Максим Шиленко.

Напомним, сегодня в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве сотрудники СБУ проводят обыск.

В руководстве телеканала "1+1" считают, что обыск в одном из его офисов связан обличительной деятельностью программы "Гроші".

В СБУ утверждают, что обыски не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.

17 января президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ.