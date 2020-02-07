Убийство Шеремета: подозреваемый Антоненко отказался давать показания

Украина
До устранения следствием процессуальных нарушений

Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета, отказался давать показания до тех пор, пока следствие не устранит допущенные нарушения.

Открытое письмо Антоненко к следователю Бирку опубликовано на странице Free Riff в Facebook.

Антоненко заявил, что был неприятно удивлен тем, как следователь "искривил суть показаний в своем ходатайстве о продлении ареста". Подозреваемый настаивает, что все им сказанное является правдой.

"Я не скрывал ни одного обстоятельства своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы. Хотя теперь понимаю, почему адвокаты советовали отказаться говорить. Вы сами скрываете от нас доказательства моей невиновности. Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, в том числе предоставления адвокатам возможности ознакомится с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста", – говорится в письме.

Также Антоненко потребовал предоставить адвокатам доступ к его личному делу в изоляторе временного содержания.

До этого момента, заявил Атоненко, он отказывается отвечать на любые вопросы на основании ст. 63 Конституции Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.