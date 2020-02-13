На Донбассе бойцы ВСУ задержали пьяного боевика-наркомана

Украина
Российский наемник дает показания о преступлениях оккупационной администрации

Украинские военные задержали рядового российско-оккупационных войск на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что боевик Владислав Енко 1995 года рождения находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.

В настоящее время оккупанта опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил.

Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.

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