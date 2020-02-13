На Донбассе бойцы ВСУ задержали пьяного боевика-наркомана

Украинские военные задержали рядового российско-оккупационных войск на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что боевик Владислав Енко 1995 года рождения находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.

В настоящее время оккупанта опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил.

Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.

Как ранее сообщал Фокус:

10 февраля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.

11 февраля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.