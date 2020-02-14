Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко и Дугарь под стражей

Киевский апелляционный суд не стал смягчать меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

На заседании судьи рассмотрели апелляционную жалобу, поданную защитой Кузьменко на решение судьи Печерского районного суда Киева от 4 февраля 2020 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 4 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения", – сказано в сообщении.

Кроме того, суд оставил под стражей медсестру Яну Дугарь, передает Украинская правда.

Адвокаты Дугарь просили отменить ей ночной домашний арест. Несколько действующих и бывших народных депутатов хотели взять медсестру на поруки.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.