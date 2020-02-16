На самолет, который будет эвакуировать украинцев из Уханя, возьмут аргентинцев
Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.
Об этом сообщили в Минздраве, передает ВВС-Украина.
Эвакуация планируется на 19 февраля.
15 февраля министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что Украиныа обратилась в посольство этой страны в Киеве и заявила о готовности забрать ее граждан из Уханя.
"Посольство в Пекине обусловливает все необходимые процедуры для того, чтобы эвакуировать аргентинцев, которые этого пожелают", – говорится в заявлении МИД Аргентины.
Аргентина выразила благодарность Украине за сотрудничество и помощь.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что точную дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия.
- Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Авиаперевозчик SkyUp уже выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.