Дату возвращения украинцев из Уханя снова перенесли
На борт самолета, который будет эвакуировать украинцев из китайского города Ухань, не пустят людей с симптомами коронавируса. А сам самолет прилетит обратно в Киев позже запланированной ранее даты.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Киеве, пишет Украинская правда.
Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля. При этом, вылететь из Киева в Ухань самолет должен во вторник, 18 февраля.
Также отмечается, что перед посадкой на самолет люди пройдут медицинский осмотр китайскими врачами и командой украинских медиков от Минздрава.
"Эвакуируются здоровые люди. На борт люди с симптомами острой респираторной болезни не будут допущены. Это общемировая практика эвакуации из карантинных зон", – сказал Ляшко.
Он рассказал, что салон самолета разбит на зоны таким образом, чтобы исключить возможность передачи вируса между пассажирами. Также там будет отдельное помещение для изоляции людей, у которых могут появиться симптомы во время перелета.
Кроме того, по его словам, эвакуируемые вместе с 49 украинцами из Уханя 25 иностранцев будут 14 дней находиться на обсервации в Украине, пишет Интерфакс-Украина.
"В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран", – сказал он.
По словам замминистра, определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным.
"Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", – добавил Ляшко.
При этом он отметил, что информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что точную дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия.
- Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Авиаперевозчик SkyUp уже выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.
- В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.