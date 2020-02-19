Эвакуированные из Уханя будут находиться под двойным кордоном охраны, – МВД

Граждане Украины и других стран, которых эвакуируют из китайского города Ухань, в связи с эпидемией коронавируса, будут взяты под двойное кольцо охраны. Об этом МВД сообщило в Facebook.

Помимо украинцев, вылетевший этой ночью в Китай самолет заберет граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Все эвакуированные на ближайшие 14 дней будут изолированы. Для этого в Украине создан оперативный штаб.

Вокруг помещений, куда поместят прибывших из Уханя людей, установят двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. Ежесуточно территорию будут охранять 30 полицейских и 17 сотрудников Нацгвардии.

Также будет функционировать КПП, система видеонаблюдения и круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

Авиаперевозчик SkyUp выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.

В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.

Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.

В селе Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протест – они против того, чтобы в санаторий "Медоборы" поселили эвакуированных из Китая украинцев.