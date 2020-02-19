Самолет с украинцами вылетел из Уханя. СМИ назвали больницу, куда разместят эвакуированных

Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

Об этом говорится на сайте посольства Украины в Китае.

Отмечается, что самолет поднялся в воздух в 00:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Приблизительное время прилета в Украину – 8 часов утра 20 февраля.

По пути в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы, там сойдут на землю два гражданина Казахстана.

Как сообщают "Українські новини", Киевская облгосадминистрация заявила Министерству здравоохранения о готовности больницы в Мироновке принять эвакуированных людей из китайского Уханя.

По данным СМИ, на территории Киевской области возможно размещение эвакуированных граждан в коммунальном некоммерческом предприятии Киевского областного совета "Областная больница восстановительного лечения", которая находится по адресу ул. Пироженко,1 в Мироновке.

Эта больница рассчитана на 75 койко-мест, возможно размещение в одно-, двух- или четырехместных палатах, есть пищеблок, прачечная и отдельно огражденная территория.

Отмечается, что для размещения эвакуированных необходимо будет выписать из больницы 74 человека, которые сейчас там проходят лечение.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

Авиаперевозчик SkyUp выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.

В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.

Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.

В селе Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протест – они против того, чтобы в санаторий "Медоборы" поселили эвакуированных из Китая украинцев.