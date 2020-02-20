Эвакуация из Уханя: самолет с украинцами приземлился в Харькове
Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев и иностранцев из Уханя, приземлился в аэропорту Харькова.
Об этом сообщают данные сайта FlightRadar.
Напомним, Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя улетел из аэропорта "Борисполь", в котором он находился на дозаправке.
Специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.
Там с ночи продолжаются протесты местных жителей. Они перекрывают дороги и требуют не селить здесь эвакуированных.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.
- Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.
- В списки эвакуированных не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но попольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации.