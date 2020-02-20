Заболевшие коронавирусом на лайнере Diamond Princess украинцы выздоровели, – нардеп

Украина
Все они – члены экипажа

Граждане Украины, члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, ранее инфицированные китайским коронавирусом, уже выздоровели.

Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), пишет Интерфакс-Украина.

"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", – сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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