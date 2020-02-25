Минздрав показал украинцам мультфильмы о коронавирусе
Во вторник, 25 февраля, Министерство здравоохранения Украины обнародовало на своем сайте мультипликационные видеоматериалы об алгоритме действий в случае подозрения на инфицирование коронавирусом.
Два мультипликационных фильма рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься.
В частности, украинцам советуют избегать контактов с людьми, у которых есть признаки повышенной температуры и кашель, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты особенно в медучреждениях, мыть руки водой с мылом или дезинфицировать их средством на основе спирта и так далее.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 80 147 человек.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
- В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.
- Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка коронавиурса COVID-19 пока не является пандемией, но она "имеет потенциал" ею стать.