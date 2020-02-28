На случай эпидемии, у Украины есть 12 тыс. кроватей для больных, – Скалецкая

Украина
Если каждый день будет появляться по 100 больных, такого количества кроватей хватит на 4 месяца

Сейчас Украина, в случае возникновения местной эпидемии коронавируса, может предоставить места 12 тыс. больным.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказала глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

"У нас есть 12 тыс. кроватей на всю Украину. Даже если каждый день будет появляться по 100 пациентов, у нас на четыре месяца хватит кроватей", – заявила она.

В то же время, успокаивает Скалецкая, такая динамика возможна только в случае отсутствия любых эпидемиологических мер.

"Говорить о том, что у нас так долго будет такая динамика не приходится", – добавила министр.

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