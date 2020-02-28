На случай эпидемии, у Украины есть 12 тыс. кроватей для больных, – Скалецкая

Сейчас Украина, в случае возникновения местной эпидемии коронавируса, может предоставить места 12 тыс. больным.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказала глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

"У нас есть 12 тыс. кроватей на всю Украину. Даже если каждый день будет появляться по 100 пациентов, у нас на четыре месяца хватит кроватей", – заявила она.

В то же время, успокаивает Скалецкая, такая динамика возможна только в случае отсутствия любых эпидемиологических мер.

"Говорить о том, что у нас так долго будет такая динамика не приходится", – добавила министр.

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля в Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Ее проверяют на инфицирование коронавирусом.

26 февраля в Черновцах в областную клиническую больницу отправили уже второго человека с воспалением легких, который приехал из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявил, что речь об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет.