Коронавирус: в "Борисполь" из Италии прилетела женщина с повышенной температурой

Ее передали медикам и направили в определенное медицинское учреждение для дальнейшего обследования

Cпециалисты в аэропорту "Борисполь" выявили женщину с повышенной температурой, которая направлялась в Украину из Италии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретаря Андрей Демченко.

"За прошедшие сутки в аэропорту Борисполя на одном из рейсов была обнаружена женщина с повышенной температурой, ее передали медикам и направили в определенное медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Насколько известно, скорее всего у нее острое респираторное заболевание. Она прилетала из Италии... В тот момент как раз проводились мероприятия совместно с пограничниками и представителями санитарно-карантинного подразделения. Фактически, они быстро отправили человека в медучреждение", – сообщил Демченко.

По его словам, усиленные меры начались 25 декабря в пункте пропуска "Тиса", и за три дня распространились на все пункты пропуска и КПВВ. Температурному скринингу за это время "подверглись 160 тыс. человек, следовавшие в Украине".

"Температурный скрининг и усиленные меры безопасности, чтобы не допустить распространения в Украине коронавируса, активно продолжаются. Фактически на всех пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда-выезда работа 100% в отношении лиц, которые следуют в Украину, на КПВВ на линии разграничения, на административной границе с Крымом", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля в Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Ее проверяют на инфицирование коронавирусом.

26 февраля в Черновцах в областную клиническую больницу отправили уже второго человека с воспалением легких, который приехал из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.