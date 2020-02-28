Коронавирус: в "Борисполь" из Италии прилетела женщина с повышенной температурой

2020-02-28 12:59:34

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Ее передали медикам и направили в определенное медицинское учреждение для дальнейшего обследования

Cпециалисты в аэропорту "Борисполь" выявили женщину с повышенной температурой, которая направлялась в Украину из Италии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретаря Андрей Демченко.

"За прошедшие сутки в аэропорту Борисполя на одном из рейсов была обнаружена женщина с повышенной температурой, ее передали медикам и направили в определенное медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Насколько известно, скорее всего у нее острое респираторное заболевание. Она прилетала из Италии... В тот момент как раз проводились мероприятия совместно с пограничниками и представителями санитарно-карантинного подразделения. Фактически, они быстро отправили человека в медучреждение", – сообщил Демченко.

По его словам, усиленные меры начались 25 декабря в пункте пропуска "Тиса", и за три дня распространились на все пункты пропуска и КПВВ. Температурному скринингу за это время "подверглись 160 тыс. человек, следовавшие в Украине".

"Температурный скрининг и усиленные меры безопасности, чтобы не допустить распространения в Украине коронавируса, активно продолжаются. Фактически на всех пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда-выезда работа 100% в отношении лиц, которые следуют в Украину, на КПВВ на линии разграничения, на административной границе с Крымом", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

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