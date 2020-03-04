На Донбассе есть опять погибший и раненые
3 марта боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб ООС.
Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Широкино, Зайцево, Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрел был воде Луганского.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро получили ранения.
С начала суток 4 марта боевики огневой активности не проявляли.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 февраля контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.
- В июле на территории КПВВ "Майорское" пиротехники обнаружили более 10 взрывоопасных предметов.