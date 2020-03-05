В Черновцах из-за коронавируса закроют на карантин школы и отменят концерты

В Черновцах готовятся ограничить массовые мероприятия и закрыть на карантин учебные заведение. Об этом сообщил на брифинге глава областной ОГА Сергей Осадчук.

По его словам, через несколько часов будет созвано заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором будет принято решение о введении карантина для всех дошкольных заведений, школ, а также вузов.

"Вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей. То есть, концерты, которые запланированы, будут отменены или перенесены", – сказал Осачук.

На какой срок планируется ввести ограничения он не уточнил

Осачук н также призвал людей с симптомами ОРВИ, которые также возникают и при коронавирусной инфекции, обращаться к врачам и не бояться неадекватной реакции соседей.

"У нас есть случаи, когда люди чувствуют симптомы заболевания и бояться обращаться к врачам, потому что если это станет известным, у них могут быть негативные последствия со стороны соседей", – отметил глава ОГА.

Напомним, сегодня на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

"В ближайшее время мы будем вводить ограничительные противоэпидемические меры. Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций", – заявил он.

Под запрет в том числе попадут и спортивные мероприятия.

Закрывать будут и школы: "Будет разрыв учебного процесса, чтобы уменьшить массовые скопления людей, ведь вирус передается воздушно-капельным путем".

Как ранее сообщал Фокус:

При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.

Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.