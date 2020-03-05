Замглавы ОП на себе испытал капсулу для перевозки больных коронавирусом

Президент Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет Ми-8МТВ-1, с сегодняшнего дня вступает в дежурство на базе спасателей.

Об этом сообщает Офис президента.

Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

Как именно будет происходить транспортировка, специалисты показали президенту на примере заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Его уложили в специальную капсулу.

Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.

"Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится – мы будем готовы", – заявил Зеленский.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что смертельно опасный коронавирус распространился из закрытой научной лаборатории в городе Ухань.

Как ранее сообщал Фокус:

5 марта на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.