Сутки на Донбассе: боевики обстреляли санитарный автомобиль

В течение прошлых суток, 9 февраля, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово – с БПЛА враг сбросил ВОГ-17; дважды неподалеку от Авдеевки.

Шесть обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Орехово; вблизи Зайцевого; неподалеку от Водяного; в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганаское и Майское.

Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. С помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства с маркировочными эмблемами Красного креста.

С началом текущего периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

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