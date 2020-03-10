Сутки на Донбассе: боевики обстреляли санитарный автомобиль
В течение прошлых суток, 9 февраля, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово – с БПЛА враг сбросил ВОГ-17; дважды неподалеку от Авдеевки.
Шесть обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Орехово; вблизи Зайцевого; неподалеку от Водяного; в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганаское и Майское.
Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. С помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства с маркировочными эмблемами Красного креста.
С началом текущего периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывела на подконтрольную Украине территорию одного из экс-"министров угольной промышленности" террористов "ДНР".
- Позже правоохранители Украины сообщили о подозрении "министру угольной промышленности ДНР".
- В оккупированном Донецке был застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".
-
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.