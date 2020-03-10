Уточняйте перед вылетом: МАУ отменяет рейсы в 16 стран мира
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократит количество рейсов внутри страны и в Европу.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Такие меры были приняты в связи с рекомендациями стран по предотвращению распространения коронавируса.
МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.
О дальнейших решениях авиакомпании дополнительно будет сообщено позднее.
"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. "МАУ" рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
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