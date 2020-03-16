Кернес: В Харькове – ни одного случая коронавируса. Закрывать метро не собираюсь
Мэр Харькова Геннадий Кернес не намерен закрывать метро в городе.
Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что предложит Кабмину 18 марта в 12:00 закрыть метро по всей Украине.
В ответ на это Кернес заявил, мол он "против закрытия метро" и не собирается выполнять распоряжение властей.
Также он напомнил, что метро пользуются все категории льготников.
"Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.
- Львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Такие же меры приняли власти Одессы, Ивано-Франковска и Киева.