Кернес: В Харькове – ни одного случая коронавируса. Закрывать метро не собираюсь

Мэр Харькова Геннадий Кернес не намерен закрывать метро в городе.

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что предложит Кабмину 18 марта в 12:00 закрыть метро по всей Украине.

В ответ на это Кернес заявил, мол он "против закрытия метро" и не собирается выполнять распоряжение властей.

Также он напомнил, что метро пользуются все категории льготников.

"Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.