Коронавирус выявили во Львове: зараженный приехал из Германии
Во Львове подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.
COVID-19 выявили у мужчины 1950 г.р., который 13 марта вернулся из Германии.
"Информация от главного врача инфекционной больницы. Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины", - сообщил мэр.
Больного госпитализировали в инфекционную больницу.
Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусов в Украине выросло до 27.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве, Днепропетровской и Черновицкой областях.
- В Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.