Коронавирус выявили во Львове: зараженный приехал из Германии

Во Львове подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

COVID-19 выявили у мужчины 1950 г.р., который 13 марта вернулся из Германии.

"Информация от главного врача инфекционной больницы. Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины", - сообщил мэр.

Больного госпитализировали в инфекционную больницу.

Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусов в Украине выросло до 27.

Как ранее сообщал Фокус: