В Тернопольской области коронавирусом заразился священник

В Тернопольской области коронавирус был выявлен у 57-летнего священнослужителя из Зелещиков.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция. Предварительно известно, что человек священнослужитель. И у него большая семья", – сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Глава управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук добавил, что сейчас на самоизоляции находятся около 400 человек.

"Сейчас специалисты разделяют контактных лиц на ближних, дальних и связанных с профессиональной деятельностью. Будут проведены профилактические работы в эпицентре болезни. Дезинфицируют дом больного и рабочее место", – сказал он.

Отметим, сейчас в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.

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