Расскажут, как бороться с коронавирусом. Украина проведет телемост с Китаем

Украина и Китая проведут телемост для обсуждения вопросов противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Во время телемоста китайские врачи расскажут о своем опыте в борьбе с коронавирусом украинским врачами.

"Китай любезно согласился в эти бесспорно тяжелые для всего мира времена сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами. Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник", – сообщил Шмыгаль.

Напомним, врачи из КНР рассказали, как победить коронавирус в Европе.

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