Расскажут, как бороться с коронавирусом. Украина проведет телемост с Китаем
Украина и Китая проведут телемост для обсуждения вопросов противодействия распространению коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Во время телемоста китайские врачи расскажут о своем опыте в борьбе с коронавирусом украинским врачами.
"Китай любезно согласился в эти бесспорно тяжелые для всего мира времена сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами. Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник", – сообщил Шмыгаль.
Напомним, врачи из КНР рассказали, как победить коронавирус в Европе.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.