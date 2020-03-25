На Волыни первым пациентом с коронавирусом стала семилетняя девочка

В Волынской области подтвердили первый случай COVID-19. Коронавирусом заразилась семилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

23 марта мама с ребенком обратилась к семейному врачу. При осмотре у нее была температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%.

Экспресс-тесты на грипп А и В, которые сделали девочке, показали отрицательный результат. Тогда семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр.

Вечером 23 марта температура у девочки 38,2, на следующий день - уже 36,7.

24 марта результаты лабораторного теста подтвердили, что она заражена коронавирусом. О результатах анализов отца не сообщается.

Сейчас состояние девочки удовлетворительное, температура в норме. В больницу ее не госпитализировали. Она лечится под наблюдением семейного врача, девочку и родителей изолировали.

По данным ВолиньPost, заболела девочка из села Горка Полонка Луцкого района. Ее отец недавно вернулся из Киева.

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