На Буковине двое взрослых и ребенок вылечились от коронавируса

По состоянию на 26 марта в Черновицкой области официально подтверждены три новых случая выздоровления от коронавирусной болезни. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели, у них отсутствует инфекция", – сказал он.

Осачук уточнил, что среди этих трех людей есть один ребенок, его уже отпустили домой. Взрослых выпишут утром 27 марта.

26 марта в Черновицкой области проверили 20 образцов, из которых пять дали положительный результат. Среди новых инфицированных трое взрослых возрастом до 40 лет и двое детей 2 и 11 лет.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.

На сегодняшний день в Украине от коронавируса вылечились четыре человека, все они из Буковины.

Также 26 марта количество киевлян, заболевших COVID-19, достигло 47 человек. В числе новых семи заболевших – десятилетний ребенок, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу в центре Киева, пятеро находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Таким образом, Киев и Буковина лидируют в Украине по числу заболевших COVID-19.

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