На Буковине двое взрослых и ребенок вылечились от коронавируса
По состоянию на 26 марта в Черновицкой области официально подтверждены три новых случая выздоровления от коронавирусной болезни. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели, у них отсутствует инфекция", – сказал он.
Осачук уточнил, что среди этих трех людей есть один ребенок, его уже отпустили домой. Взрослых выпишут утром 27 марта.
26 марта в Черновицкой области проверили 20 образцов, из которых пять дали положительный результат. Среди новых инфицированных трое взрослых возрастом до 40 лет и двое детей 2 и 11 лет.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.
На сегодняшний день в Украине от коронавируса вылечились четыре человека, все они из Буковины.
Также 26 марта количество киевлян, заболевших COVID-19, достигло 47 человек. В числе новых семи заболевших – десятилетний ребенок, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу в центре Киева, пятеро находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
Таким образом, Киев и Буковина лидируют в Украине по числу заболевших COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже скончались четыре человека с коронавирусом: 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти), 56-летняя женщина в Ивано-Франковске и 68-летний мужчина в Тернополе.
- Кабмин на заседании 25 марта поддержал инициативу об увеличении размера жилищных субсидий и об их назначении гражданам, потерявшим работу в период карантина.