Боевики обстреляли позиции ООС: двое военных ранены
Боевики обстреляли позиции ООС около населенного пункта Шумы Донецкой области, в результате чего двое военных получили ранения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
"По украинским защитникам российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военных Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении.
Раненых на эвакуационной технике доставили в госпиталь, где оперативно оказали помощь.
Отмечается, что действия оккупнатов не остались без ответа: военные ВСУ дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.
В утренней сводке пресс-центре штаба ООС сообщалось, что в течение минувших суток оккупанты на Донбассе 13 раз открывали огонь по позициям ООС, украинские военнослужащие тогда не пострадали.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 марта на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков пострадали двое украинских военных.
- 27 марта боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина.
- Из-за карантина и распространения коронавируса на Донбассе с 28 марта ограничивается движение через линию разграничения.
- 20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.
- 26 марта сообщалось, что в марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что является самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.
- Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса.