В СНБО представили онлайн-карту распространения коронавируса по Украине

Усилиями Главного ситуационного центра Украины (аппарат СНБО) создана электронная карта распространения коронавируса по миру и Украине.

Карта доступна по ссылке: covid19.rnbo.gov.ua

Данные на карте обновляются ежедневно.

Среди представленной информации – лабораторно подтвержденные случаи заболевания, количество заболевших и выздоровевших, количество умерших и количество подозрений на коронавирус.

Та же информация приводится и применительно к миру.

Напомним, по данным МОЗ, на утро 31 марта в Украине подтверждено 549 случаев коронавирус (69 за сутки), 13 человек умерли, 8 - выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

По данным Торгово-промышленной палаты, количество безработных в Украине во время карантина увеличилось на 500-700 тысяч человек.

Уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.