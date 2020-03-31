В СНБО представили онлайн-карту распространения коронавируса по Украине
Усилиями Главного ситуационного центра Украины (аппарат СНБО) создана электронная карта распространения коронавируса по миру и Украине.
Карта доступна по ссылке: covid19.rnbo.gov.ua
Данные на карте обновляются ежедневно.
Среди представленной информации – лабораторно подтвержденные случаи заболевания, количество заболевших и выздоровевших, количество умерших и количество подозрений на коронавирус.
Та же информация приводится и применительно к миру.
Напомним, по данным МОЗ, на утро 31 марта в Украине подтверждено 549 случаев коронавирус (69 за сутки), 13 человек умерли, 8 - выздоровели.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока.
- По данным Торгово-промышленной палаты, количество безработных в Украине во время карантина увеличилось на 500-700 тысяч человек.
- Уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.
- Во Львовской области суд впервые оштрафовал местного жителя за нарушение правил карантина.