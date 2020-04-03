Дело Шеремета: Антоненко продлили срок содержания под стражей до 1 июня
Печерский райсуд Киева продлил до 1 июня содержание под стражей ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает LB.ua.
Издание пишет, что во время судебного заседания сторона обвинения приобщила рассекреченные протоколы негласных следственных действий.
"Эти документы подтверждают, что Антоненко якобы причастен к совершению преступления. В протоколах о том, что его узнают его знакомые, говорят, что это якобы он изображен на камерах видеонаблюдения. Мы привлекли прослушивания телефонов, но уже есть и допросы. На допросах люди подтвердили, что они действительно это говорили", – сказал прокурор Офиса Генпрокурора Сергей Зузак.
В свою очередь адвокат подозреваемого Станислав Кулик заявил, что представленные документы не являются прямыми доказательствами.
"Добавленные сегодня документы не влияют ни на что и не являются прямыми доказательствами. Прокуратура как всегда говорит, что есть еще много работы и нужно получить ряд выводов экспертов по результатам назначенных уже экспертиз. Хотя постановлений о назначении этих экспертиз не приводят ни стороне защиты, ни судьям", – прокомментировал Кулик.
Прокурор также отметил риск побега, давления на свидетелей, экспертов, искажения вещественных доказательств и попросил суд продлить содержание под стражей.
Адвокаты просили освободить из-под стражи Антоненко. Они заявляли, что риски недоказанные, а подозрение необоснованно.
В итоге, судья Олег принял решение продлить Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июня.
Как ранее сообщал Фокус:
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
- На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.
- Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ее отправили только под ночной домашний арест.
- 1 апреля Печерский районный суд Киева продлил до 30 мая арест подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
- 2 апреля Печерский районный суд Киева продлил до 31 мая ночной домашний арест подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.