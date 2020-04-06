Сутки в ООС: боевики совершили 13 обстрелов и потеряли беспилотник
За сутки 5 апреля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские силы открывали ответный огонь для прекращения обстрелов. Об этом сообщил штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов: возле Каменки, Гнутово, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного и Богдановки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Свободного и Крымского.
Вследствие обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.
По данным разведки, наши подразделения нанесли ранения шестерым боевикам, уничтожили два грузовика российского производства "КамАЗ"» и "Урал" и беспилотный летательный аппарат "Застава", который по израильской лицензии производится Уральским заводом гражданской авиации.
С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- 1 апреля боевики 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате чего ранены трое украинских военных.
- 31 марта на Донбассе погиб украинский военный, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование.
- 30 марта боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов со стороны боевиков один военный погиб, трое получили ранения, один – боевые травмы.
- 20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.