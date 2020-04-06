МИД Украины направило ноту протеста из-за высказываний иранского депутата об авиакатастрофе МАУ
Украина призывает Иран обеспечить полное и беспристрастное расследование обстоятельств уничтожения самолета МАУ. Соответствующа нота направлена в МИД Ирана.
Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает Укринформ.
"Мы глубоко обеспокоены заявлениями представителя парламента Исламской Республики Иран, поэтому наше Посольство в Тегеране безотлагательно направило в Министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения", – сказано в сообщении.
МИД в очередной раз призывает Иран соблюдать международно-правовые обязательства и обеспечить проведение полного расследования обстоятельств уничтожения самолета.
Напомним, иранский депутат Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского самолета под Тегераном в январе никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.