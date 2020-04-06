МИД Украины направило ноту протеста из-за высказываний иранского депутата об авиакатастрофе МАУ

Украина призывает Иран обеспечить полное и беспристрастное расследование обстоятельств уничтожения самолета МАУ. Соответствующа нота направлена в МИД Ирана.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает Укринформ.

"Мы глубоко обеспокоены заявлениями представителя парламента Исламской Республики Иран, поэтому наше Посольство в Тегеране безотлагательно направило в Министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения", – сказано в сообщении.

МИД в очередной раз призывает Иран соблюдать международно-правовые обязательства и обеспечить проведение полного расследования обстоятельств уничтожения самолета.

Напомним, иранский депутат Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского самолета под Тегераном в январе никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.

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