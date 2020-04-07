Сутки на Донбассе прошли без потерь, – штаб ООС

За минувшие сутки 6 апреля восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В ответ наши воины применили дежурные огневые средства, сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов: возле Павлополя, Набережного, Каменки, Старогнатовки, Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы были вблизи населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка.

Потерь среди украинских защитников не было.

По данным разведки Объединенных сил, 6 апреля наши подразделения ранили одного боевика.

С начала суток 7 апреля боевики огневой активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус: