Сутки на Донбассе прошли без потерь, – штаб ООС
За минувшие сутки 6 апреля восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В ответ наши воины применили дежурные огневые средства, сообщил штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов: возле Павлополя, Набережного, Каменки, Старогнатовки, Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы были вблизи населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка.
Потерь среди украинских защитников не было.
По данным разведки Объединенных сил, 6 апреля наши подразделения ранили одного боевика.
С начала суток 7 апреля боевики огневой активности не проявляли.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- За сутки 5 апреля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня и потеряли беспилотник. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что на оккупированный Донбасс попал коронавирус.
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- 1 апреля боевики 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате чего ранены трое украинских военных.
- 31 марта на Донбассе погиб украинский военный, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование.
- 20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.