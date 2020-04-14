Мэр Днепра пригрозил отключить воду и свет церквям за несоблюдение карантина

Мэр Днепра Борис Филатов пообещал отключить воду и свет церквям, если священники не будут соблюдать карантинный режим.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Филатов отметил, что, кроме штрафов от полиции и уголовных дел, они получат "весь комплекс мер от городской власти". Он отмети, что власти города никогда не ругались со священниками. Но если те хотят рисковать здоровьем людей, то тогда, пригрозил Филатов, пусть не обижаются.

"Хотите сидеть без воды и света, с заложенной дверью и перекопаными дорогами? Мы вам все это обеспечим. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог", – уточнил мэр.

Также, по словам Филатова, церквям "стоит ждать отмены документов за землю и любых разрешений на реконструкцию".

Как ранее сообщал Фокус: