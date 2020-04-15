В УПЦ МП обещают бесплатно выдавать маски верующим возле храмов на Пасху

В Украинской православной церкви Московского патриархата пообещали выдать по бесплатной медицинской маске верующим, которые придут под храмы на Пасху. Об этом Фокусу сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент.

Он отметил, что в самом храме будут присутствовать во время богослужений не более 10 человек.

"В каждом нашем храме будет богослужение в пасхальную ночь. Однако, это не означает, что все желающие смогут попасть внутрь храма. Действует суровое карантинное ограничение – в помещении одновременно может быть не более 10 человек. Это, конечно, очень мало. Остальным придется провести Пасху у стен храма в церковном дворе. Для этого нужно будет выстроиться так, чтобы расстояние между людьми было не менее полтора – два метра. Это то, так называемое, социальное расстояние, при котором нельзя заразиться инфекцией. Кроме того, каждому желающему будет бесплатно предоставлена новая медицинская маска", - рассказывает Митрополит Климент.

Накануне предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий призвал верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.

"Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Интер". Те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - заявил он.

Напомним, в практика проведения богослужений на улице практикуется уже с начала карантина, но часто при этом верующие и священнослужители не придерживаются правил социального дистанцирования. Так, в Вербное воскресение у Свято-Воскресенского собора (УПЦ МП) в Ровно прошло праздничное богослужение, на котором присутствовало множество людей. Несмотря на то, что верующих в храм не пускали, многие из них не соблюдали дистанцию и стояли с приспущенными масками. У некоторых верующих масок вообще не было. В Черновцах на праздник к храмам также пришло много людей. После чего трем священнослужителям, допустивших скопление людей в храмах на Вербное воскресенье, выписали админпротолы за нарушение карантина .

Министерство внутренних дел ранее озвучило рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.

Как ранее сообщал Фокус:

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.