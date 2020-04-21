"Отвечу жестко": Экс-глава ГБР Роман Труба заявил, что ему готовят подозрение
Бывший директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что ему готовится подозрение.
Об этом Труба написал в своем Telegram-канале.
"В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", – пишет экс-директор ГБР.
Труба не сообщил, по какому делу ему могут сообщить о подозрении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 декабря Верховная Рада приняла закон о перезапуске ГБР. 27 декабря Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.
- В середине декабря тогда еще Генпрокуратура открыла дело против Трубы по ст.343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия).
- Сам Труба заявил позже, что это дело – месть Порошенко. К тому же это производство якобы бесперспективно. Также его интересовало, кто заказал и установил прослушку в его кабинете.
- Канадские эксперты подствердили, что на "пленках Трубы" есть голос экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы. Об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.