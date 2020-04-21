"Отвечу жестко": Экс-глава ГБР Роман Труба заявил, что ему готовят подозрение

Бывший директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что ему готовится подозрение.

Об этом Труба написал в своем Telegram-канале.

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"В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", – пишет экс-директор ГБР.

Труба не сообщил, по какому делу ему могут сообщить о подозрении.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине декабря тогда еще Генпрокуратура открыла дело против Трубы по ст.343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия).

Сам Труба заявил позже, что это дело – месть Порошенко. К тому же это производство якобы бесперспективно. Также его интересовало, кто заказал и установил прослушку в его кабинете.