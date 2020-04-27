Владимир Слончак: эмоции были, нападение на полицейских – нет

Уволенный заместитель главы КГГА Владимир Слончак отрицает, что нападал на полицейского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, патрульные сами превысили свои полномочия, чем и вызвали у него возмущение.

"Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было!" – написал бывший заместитель мэра Киева.

Вместе с тем Владимир Слончак извинился перед общественностью и полицейскими за свою "эмоциональную несдержанность".

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Напомним, ночью патрульные в центре Киева остановили автомобиль, в котором за рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а пассажиром - Владимир Слончак. Причина остановки - авто ехало с невключенными фарами. Полицейские составили админпротокол на водителя, но заместитель мэра Киева начал дебоширить: сначала он спрашивал у полицейских, знают ли те кого они остановили, а потом вышел из машины и наборосился на инспектора с кулаками.

Владимира Слончака задержали, а полицейского повезли в больницу с травмой.

Людмила Костенко отказалась проходить тест на алкогольное опьянение. Машину забрали на штраф-площадку.

Мэр Киева Виталий Кличко сразу же отреагировал на ситуацию и заявил, что принял решение по Слончаку как только узнал об инциденте поздним вечером. Позже стало известно, что полиция открыла уголовное дело против Владимира Слончака. Дело открыто по ч.2 ст.345 УК (угрозы или насилие в отношении правоохранителя), ему грозит до пяти лет лишения свободы. А сам Кличко на брифинге заявил, что уволил Владимира Слончака с должности замглавы КГГА.

Как ранее сообщал Фокус:

Другой заместитель Кличко – Николай Поворозник – якобы требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Правоохранители якобы задержали посредника после получения взятки в сумме 60 тысяч долларов.

Поворозник опроверг информацию о том, что был пойман на взятке, а мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело в отношении своего заместителя.