Медсестра в Чернигове заразилась коронавирусом, когда брала кровь у больного

Коронавирусом в Чернигове заразился медсестра, которая брала кровь для анализа у больного COVID-19. Об этом сообщила пресс служба Черниговского городского совета.

Специалисты должны установить, придерживалась медработник правил безопасности и насколько эффективны защитные средства.

Всем лицам, с которыми контактировала инфицированная, сделают ПЦР-тестирование.

По состоянию на 28 апреля в Черниговской области лабораторно подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом, из них пять – в областном центре. Причем все случаи отмечены в разных районах города.

Как ранее сообщал Фокус: