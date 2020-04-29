"Карантин — так карантин!": Ляшко "замуровал" вход в ресторан Тищенко

На фоне скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к заведению и "замуровал" входную дверь с помощью строительных блоков и монтажной пены.

Видео данной акции он опубликовал на своей странице в Facebok.

Свои действия Ляшко объяснил тем, что карантинные требования должны выполнять все граждане, независимо от статуса и доходов.

"Миллионы людей из-за карантина потеряли работу. А эти "слуги" называют себя "Слугами народа" – на самом деле – слуги своей жадности и слуги денег... Это дорогое гламурное г..но, которое они для себя открывают, чтобы жрать и чай покупать за 500 гривен за чашку... Фермеры не могут продать за три копейки огурцы... Поэтому карантин – так карантин! Для всех", – прокомментировал свои действия Ляшко.

На установленных возле дверей ресторана строительных блоках и окнах заведения участники акции краской написали: "Карантин" и "Закон один для всех".

Напомним, согласно расследованию Bihus.info, во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать и принимать VIP-гостей.

Сам Николай Тищенко заявил, что как заведение питания ресторан "Велюр" во время карантина не работает. Он используется в качестве "штаба для встерчи с помощниками" для обсуждения "плана преобразования Киева".

Как ранее сообщал Фокус:

После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.