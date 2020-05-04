Тимошенко и еще 47 нардепов обжаловали закон о рынке земли в КСУ
48 нардепов обжаловали закон о рынке сельскохозяйственной земли в Конституционном суде.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020г № № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины", – сказано в сообщении.
Согласно документу, депутаты во главе с Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко требуют признать закон неконституционным.
Нардепы считают, что рассмотрение поправок и предложений к законопроекту происходило с нарушением процедуры.
В частности, они утверждают, что во время рассмотрения правок в сессионом зале находились менее 226 депутатов, а само финальное голосование состоялось в 00:42 31 марта, то есть после завершения дня, которое было зарегестрировано днем пленарного заседания.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохоз назначения. Рынок земли открывается с 1 июля 2021.
- 27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам.
- Глава комитета ВРУ по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев прогнозирует, что первый транш МВФ составит около 4 млрд долларов.