В ближайшие дни Саакашвили получит официальную должность, – СМИ

Бывший президент Грузии и экс-глава одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в ближайшие дни получит официальную должность в Украине. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в Офисе президента (ОП).

"В ближайшие дни его (Саакашвили - ред.) назначат. Мы не можем пока говорить, кем его назначат, ведь об этом должен сказать президент", – сказал источник изданию.

Он не уточнил, какую именно должность займет Саакашвили.

"Могу только сказать, что он будет помогать работать правительству", – сказали в ОП.

Как сообщает Интерфакс-Украина, информацию о своем будущем назначении подтвердил сам Саакашвили в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Я думаю, что об этом сам президент объявит в ближайшие дни. Я действительно имел консультации с ним и с администрацией президента, с разными подразделениями, так же, как с разными парламентскими лидерами", – сказал Саакашвили.

Он добавил, что в понедельник, 4 мая, встретился и провел консультации с вице-премьером – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьером. В то же время в "Слуге народа" заявили, что такое представление вообще не направлялось.

Однако информацию о том, что за назначение Саакашвили не удалось собрать голоса и его кандидатура на пост вице-премьера уже не рассматривается, позже подтвердили несколько СМИ со ссылкой на источники в депутатском корпусе и власти. По данным РБК-Украина, Саакашвили могут ввести в Нацсовет реформ.

Фокус разбирался, почему Рада не хочет голосовать за назначение Саакашвили.

Как ранее сообщал Фокус:

Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.