Жительница Черкасс стала первым в Украине донором плазмы крови, перенесшим COVID-19

Первым в Украине донором плазмы крови, перенесшим коронавирусную инфекцию, стала жительница Черкасс Юлия.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение биофармацевтической компании Biopharma.

Отмечается, что плазму этого донора используют для разработки препарата, который может быть эффективен при лечении COVID-19.

Компания Biopharma по системе государственно-частного партнерства является инвестором Черкасского областного центра крови.

Кроме того, "ковидную" плазму уже готовы собирать центры Biopharma в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре и Харькове. Здесь применяют метод аппаратного плазмафереза – эритроциты, тромбоциты и другие клетки крови остаются у донора, а для производства лекарств собирают только плазму. В отличие от донации крови эта процедура переносится организмом легче.

Как сообщила директор по стратегическому развитию Biopharma Оксана Плотникова, лекарства, созданные из реконвалесцентной плазмы, позволят спасти миллионы жизней и вернуть мир к нормальной жизни. Для начала исследований ученым нужно собрать не менее 300 литров плазмы у почти 500 доноров.

Первый украинский донор "ковидной" плазмы Юлия надеется, что ее пример послужит стимулом для остальных украинцев. Она пообещала вернуться в центр крови снова, а средства, полученные за донацию, пожертвовала на лекарства для онкобольных детей Черкасской области.

Собранную плазму выдержат в карантине, после этого отправят в R&D центр компании Biopharma, где из нее должны разработать и изготовить потенциально эффективный препарат, после этого проведут клинические испытания в больницах.

Готовый препарат в компании ожидают уже осенью.

В отличие от вакцин, которые инициируют создание антител к болезни в организме пациента, разработанный препарат уже будет включать в себя антитела. Для более эффективной работы украинские ученые планируют сотрудничать с коллегами из США, Японии, Германии и Великобритании.

Ранее Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата "Биовен", который предназначается для борьбы с коронавирусом. Соответствующий приказ 4 мая подписал министр здравоохранения Максим Степанов. В приказе говорится, что препарат предназначен для "предотвращения, распространения, локализации и ликвидации" COVID-19. "Биовен" разработала украинская фармкомпания Biopharma.

"Биовен" – это раствор для инфузий. В 1 мл препарата содержится 0,1 грамма иммунологически активной белковой фракции иммуноглобулина G (IgG) (класс антител. IgG составляют около 75% антител плазмы крови у человека. Наиболее часто встречаемые в кровотоке антитела).

"Биовен" применяют при синдромах первичного иммунодефицита, вторичного синдрома дефицита антител, аутоимунных заболеваниях и транслантации костного мозга.

Ранее компания Biopharma заявляла, что будет вместе с ведущими мировыми партнерами разрабатывать гиперимунный иммуноглобулин для лечения COVID-19.

Тогда фармацевты объясняли, что для разработки препарата нужно собрать у пациентов, которые выздоровели от COVID-19 образцы плазмы крови, ведь в их крови уже есть антитела к коронавирусу.

С собранной плазмы и должен был быть произведен препарат с высоким содержанием антител к COVID-19.

Другая украинская фармкомпания "Дарница" заявила, что готова наладить производство гидроксихлорохина, который в некоторых странах мира используется как эспериментальное лекарство от коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Австралийские исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.

Также ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.