В Австрию на латвийском самолете вылетели 200 украинских рабочих, – Пристайко

Из Украины в Австрию вылетел чартерный рейс латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines с 200 украинскими рабочими. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко в Twitter.

"Надеюсь вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства. А пока спасибо за слаженную работу", - написал он.

Ранее Пристайко заявил, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинские перевозчики.

Авиакомпания МАУ сообщила, что получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

Как ранее сообщал Фокус: