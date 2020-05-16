ТРЦ в столице откроют после метрополитена, – Кличко
Столичные торгово-развлекательные центры будут открыты в рамках следующего этапа ослабления карантина, если эпидситуация в Киеве не ухудшится. Такое мнение высказал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба городского головы.
По его словам, крупные ТРЦ целесообразно открывать после возобновления работы киевского метро.
"Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", – отметил мэр Киева.
По словам Кличко, открытие ТРЦ произойдет также при снижении количества больных коронавирусом и соблюдении владельцами и посетителями торговых центров строгих правил безопасности.
"Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая, что и метро, и такие центры мы сможем открыть", – отметил Кличко.
В разработанном Кабмином плане выхода Украины из карантина предусмотрено, что метрополитен, весь наземный общественный транспорт и торгово-развлекательные комплексы должны открыться на четвертом этапе смягчения ограничений.
Как ранее сообщал Фокус:
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Премьер-министр Денис Шмыгаль завил, что второй этап ослабления карантина может начаться уже 22 мая. Во время заседания Верховной Рады Шмыгаль заявил, что карантин в Украине после 22 мая продлят, а ограничения будут сохранятся, пока не будет изобретено лекарство от коронавируса.
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Недавно мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что, в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, столица уже через неделю может вернуться к прежнему карантину.
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А главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что при нынешней статистике "маска станет нашим другом до конца года". Хотя, если эпидемия пойдет на спад, масочный режим могут отменить уже летом, добавил он.
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Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.