ТРЦ в столице откроют после метрополитена, – Кличко

Столичные торгово-развлекательные центры будут открыты в рамках следующего этапа ослабления карантина, если эпидситуация в Киеве не ухудшится. Такое мнение высказал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба городского головы.

По его словам, крупные ТРЦ целесообразно открывать после возобновления работы киевского метро.

"Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", – отметил мэр Киева.

По словам Кличко, открытие ТРЦ произойдет также при снижении количества больных коронавирусом и соблюдении владельцами и посетителями торговых центров строгих правил безопасности.

"Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая, что и метро, и такие центры мы сможем открыть", – отметил Кличко.

В разработанном Кабмином плане выхода Украины из карантина предусмотрено, что метрополитен, весь наземный общественный транспорт и торгово-развлекательные комплексы должны открыться на четвертом этапе смягчения ограничений.

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